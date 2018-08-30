Одобрены проекты предприятий фарминдустрии на общую сумму займов 800 млн рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил проекты двух предприятий фармацевтической индустрии.

Заем на 750 млн рублей компании «ПОЗиС» из Республики Татарстан позволит модернизировать мощности и на 40% нарастить выпуск бытовой и медицинской холодильной техники. Проект предполагает выпуск новых холодильных приборов с высоким классом энергоэффективности и электронным блоком управления под брендом POZIS, а также брендами в рамках реализации ОЕМ-проектов. Предприятие к 2021 году планирует выйти на производство до 600 тысяч единиц техники в год.

«ПОЗиС» выпускает холодильное оборудование с 1959 года, все это время оно совмещало производство основной и гражданской продукции. С 2000 года количество моделей холодильной техники увеличилось с двух до более чем 70 наименований, был освоен выпуск медицинской холодильной и дезинфицирующей техники.

Кроме того, компания «Канонфарма продакшн» из Московской области получила одобрение на заем в 50 млн рублей по специальной программе «Маркировка лекарств».

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Согласно правилам ФРП займ компаний «ПОЗиС» должен получить одобрение Наблюдательного совета ФРП, поскольку сумма займа превышает 400 млн рублей.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews