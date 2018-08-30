Лекарственная разработка компании «Митотех» пройдёт клинические испытания в США

Биотехнологическая компания Mitotech S.A. (зарегистрированная в Люксембурге 100% дочерняя структура ООО «Митотех», портфельной компании РОСНАНО ), специализирующаяся на разработке новых лекарств на основе митохондриально-адресованных антиоксидантов — «ионов Скулачева», заключила соглашение с Essex Bio-Investments о совместной разработке лекарства компании Mitotech.

По условиям соглашения Essex Bio-Investment (входит в группу Essex Bio-Technology) обеспечит финансирование программы клинических исследований в США соединения SkQ1, разработанного компанией «Митотех». На проведение III фазы исследований, которая начнется уже осенью 2018 года, будет выделено около $17 млн. В дальнейшем финансовый вклад группы Essex Bio Technology может быть увеличен.

Ранее Mitotech S. A. успешно завершила в США II фазу исследований глазных капель на базе SkQ1 с участием пациентов с синдромом «сухого глаза». В результате исследований получены статистически достоверные данные, по ряду признаков и симптомов исключающие эффект плацебо. Первый этап III фазы исследований будет направлен на подтверждение указанных результатов и результатов российских клинических исследований, проведенных матринской компанией — российским «Митотехом».

В России «Митотех» имеет необходимые подтверждения регулирующих органов для своей формулы глазных капель на базе SkQ1. С момента выхода на российский рынок в 2012 году продажи препарата под коммерческим названием «Визомитин» составили более 1 млн флаконов.

Доказано, что разработанная «Митотехом» молекула SkQ1 («ионы Скулачева») снимает воспаление, замедляет дегенерацию тканей и улучшает качество слезной жидкости. В отличие от существующих методов лечения, вещество SkQ1 борется с синдромом «сухого глаза» на клеточном уровне и защищает глаза от окислительного стресса.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко:

«Технология, разработанная портфельной компаний РОСНАНО „Митотех“ уже получила признание на российском фармацевтическом рынке под брендом „Визомитин“. На новом этапе становления компания подтвердила перспективность отечественной инновационной разработки в области офтальмологии на мировом рынке, что положительно влияет на капитализацию „Митотеха“ и доли АО „РОСНАНО“ в проекте. Мы ожидаем, что финансирование клинических испытаний со стороны профильного независимого игрока позволит ускорить процесс регистрации вещества SkQ1 и уникальный препарат станет доступен и для пациентов в США».

Генеральный директор Mitotech S. A. Наталья Перехватова:

«Мы с удовольствием приступаем к сотрудничеству с группой компаний Essex Bio-Technology. Для нас оно имеет стратегическое значение, поскольку Essex Bio-Technology специализируется на препаратах в области офтальмологии, в частности, на лечении синдрома „сухого глаза“. На российском рынке мы получаем исключительно положительные отзывы как от врачей, так и от самих пациентов. Данное партнерство позволит нам оперативно приступить к последнему этапу разработки SkQ1 в США. В случае успешного окончания III фазы SkQ1 станет первой молекулой в категории митохондриально-направленных протекторов кардиолипина, одобренной в США. Мы уверены, что такой инновационный подход позволит благополучно и эффективно лечить синдром „сухого глаза“ за счет устранения не одного, а сразу нескольких факторов заболевания».

Президент Essex Bio-Investments Малькольм Нгиам:

«Мы рады началу стратегического партнерства с компанией «Митотех» по совместной разработке SkQ1 на международном уровне, в частности проведению III фазы клинических исследований в США. „Митотех“ доверила нам разработку своего продукта потому, что видит в Essex Bio-Technology компанию, которая занимает прочное положение на рынке Китая и соседних стран, а также обладает серьезными компетенциями в области исследований, клинических испытаний и продаж. Мы надеемся, что с помощью SkQ1 нам удастся укрепить свои позиции ведущего игрока в сфере лечения синдрома „сухого глаза“ и офтальмологии».