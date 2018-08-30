Boehringer Ingelheim начинает строить новый завод

Компания Boehringer Ingelheim («Бёрингер Ингельхайм») начала строительство нового предприятия по производству таблетированных лекарственных форм; планируемый срок окончания строительства – 2020 г., сообщает In-Pharma Technologist.

Согласно пресс-релизу компании, стоимость строительства новой производственной площадки, которую называют «современной и обеспечивающей гибкий подход к производству», составит 85 млн евро (99 млн долл.).

По планам, на новом предприятии будут работать 75 человек. Оно будет расположено на производственной базе компании в Ингельхайме, Германия.

В компании подчеркнули важность размещения большей части производственных операций в Германии, что позволит сохранить в стране в долгосрочной перспективе всю цепочку операций с добавленной стоимостью – от проведения исследований до производства.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»