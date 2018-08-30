В Gilead назначен новый коммерческий директор

Компания Gilead («Гилеад») назначила на высшую позицию в сфере продаж ветерана из Amgen («Амджен») Лауру Хэмилл, сообщает FiercePharma.

Этому назначению предшествовал «углубленный поиск», который начался после того, как в феврале с.г. Джеймс Мейерс объявил о своем уходе.

Г-жа Хэмилл оставит пост первого вице-премьера Amgen, который она занимала с начала 2016 г. На этом посту г-жа Хэмилл руководила бизнес-операциями компании в США. До этого она более 16 лет совершала восхождение по карьерной лестнице в Amgen. В числе реализованных под ее руководством проектов – вывод на рынок противовоспалительного препарата-блокбастера Enbrel.

Gilead будет опираться на опыт и знания г-жи Хэмилл в новую для компании эру. Недавнее приобретение компании Kite («Кайт») уже принесло свои плоды: в октябре прошлого года FDA одобрило разработанный Kite препарат Yescarta на основе технологии CAR-T, предназначенный для лечения лимфомы. Однако проблемы ценообразования уже привели к тому, что пациенты не могут получить доступ к препарату, это отрицательно влияет на прогнозы продаж. Кроме того, в начале этой недели Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) отклонил возможность использования Yescarta службой здравоохранения Великобритании, сославшись на слишком высокую цену.

Помимо онкологического подразделения, другие бизнес-подразделения Gilead также нуждаются в квалифицированной помощи.

Г-жа Хэмилл присоединится к команде топ-менеджеров Gilead после ухода двух руководителей высшего звена и ряда руководителей более низкого ранга.

Gilead – не единственная фармкомпания, объявившая на этой неделе о смене руководителя в сфере коммерческих операций. В компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Скуибб») сообщили, что Кристофер Бёрнер, ныне возглавляющий международную службу маркетинга, будет назначен на пост коммерческого директора вместо Мердо Гордона, в начале августа перешедшего в Amgen.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»