«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62»

Принят: Август 28, 2018 Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 г. № 1018 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62» «Фармацевтический вестник»