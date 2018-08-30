Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств

Для обеспечения информационной и технической поддержки приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» до введения обязательной маркировки лекарственных препаратов срок проведения эксперимента по маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения продлен на 2019 год. Соответствующее постановление Правительства от 28.08.2018 г. №1018 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 г. №62 предусматривалось, что эксперимент будет завершен 31 декабря 2018 года.Однако согласно Федеральному закону от 28.12.2017 года №425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”» маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной с 1 января 2020 года.

До принятия постановление Правительства от 28.08.2018 г. №1018 у участвующих в эксперименте федеральных органов исполнительной власти не было правовых оснований для информационной и технической поддержки информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов в 2019 году, в том числе регистрации новых участников эксперимента и операций.

«Фармацевтический вестник»