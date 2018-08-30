Выход Amazon на фармацевтический рынок может оказаться сложным

Независимый анализ, проведенный компанией J.D. Power, свидетельствует о высокой удовлетворенности пациентов услугами традиционных офлайн-аптек в США. При таком раскладе приход на рынок фармрозницы Amazon не выглядит столь уж угрожающим, считает автор статьи в Forbes Брюс Джапсен.

Средняя оценка удовлетворенности клиентов традиционных аптек, согласно JD Power, 847 баллов из 1000. Это хорошая новость для Walgreens Boots Alliance и CVS Health, поскольку их стратегия – расширение спектра медицинских услуг в офлайн-аптеках.

Такое восприятие потребителя является ключевым для традиционных аптек, так как страховые компании, оплачивающие медицинское обслуживание, все чаще смотрят на удовлетворенность пациентов, так как модель оплаты определенных медицинских услуг уступает место ценностно-ориентированному подходу.

Традиционный ритейл подчеркивает свою сильную сторону – личные отношения с клиентом, но не отказывается и от современных технологий. Walgreens тестирует несколько партнерств, например, этим летом компания запустила цифровой продукт, который связывает клиентов аптек с поставщиками медицинских услуг. Аналогично поступает CVS Health.

Анализ J.D. Power показывает, что потребители США любят свои аптеки, и им также нравится наличие медицинских и оздоровительных услуг, считает Брюс Джапсен. И это вызов для интернет-гиганта Amazon, который не так давно приобрел онлайн-аптеку PillPack.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»