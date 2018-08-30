Марина Велданова покидает пост главы представительства Ipsen в России

Глава представительства Ipsen в России и СНГ Марина Велданова в октябре 2018 года оставляет свой пост. Новым руководителем офиса станет генеральный директор Ipsen в Алжире Адлан Судани.

Марина Велданова подтвердила Vademecum предстоящую смену сферы деятельности: она станет бизнес-коучем и преподавателем.

Велданова – доктор медицинских наук, имеет специализацию в детской эндокринологии. Второе высшее образование получила в области маркетинга, прошла обучение в бизнес-школе INSEAD во Франции. Работала в компании «Берингер Ингельхайм» в качестве медицинского представителя, затем продакт-менеджера. В 1998–2006 годах работала в «Берлин-Хеми». Затем стала руководителем «Польфарма» в России, а после слияния с «Акрихином» параллельно занимала в объединенной компании пост вице-президента по маркетингу и продажам. Представительство Ipsen возглавляет с 2009 года.

Ipsen – французская фармкомпания, в портфеле которой – 20 препаратов в области неврологии, онкологии, эндокринологии, гинекологии, эстетической медицины, включая Смекту, Танакан, Фортранс. Группа работает более чем в 30 странах и насчитывает более 4,9 тысячи сотрудников по всему миру. Продажи Ipsen в 2017 году выросли на 21,1% – до 1,9 млрд евро, консолидированная прибыль от основной деятельности выросла на 37,6% – до 362,7 млн евро.

В России Ipsen присутствует с 1993 года, здесь представлены 10 препаратов компании, применяемых в общей терапевтической практике, в сфере специализированной помощи, включая эстетическую медицину. Продукция продается в 30 городах, в штате – около 300 сотрудников.

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