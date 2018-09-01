FDA одобрило препарат Bayer от гемофилии А

FDA одобрило препарат Jivi, выпускаемый Bayer, для лечения гемофилии А у взрослых.

Одно из преимуществ Jivi – переменная дозировка для пациентов. Пациенты могут получать препарат и два раза в неделю, и пять раз.

Гемофилия А это генетическое расстройство свертывания крови, которое может привести к неконтролируемому кровотечению. В США такой диагноз поставлен примерно 20 тыс. человек, во всем мире болезнью страдают 320 тыс.

Jivi продлевает активность фактора свертывания крови VIII, сохраняя активность коагуляции. Это возможно благодаря специфичной технологии пэгилирования при производстве лекарства. В Bayer отмечают, что молекула ПЭГ (полиэтиленгликоля) последовательно прикрепляется к белку фактора VIII в определенном месте. Длительный период полувыведения рекомбинантного фактора VIII может приводить к уменьшению частоты инфузий для людей, живущих с гемофилией A.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»