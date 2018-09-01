FDA требует внести изменения в инструкции противодиабетических препаратов

За последние 5 лет FDA выявило десяток случаев развития редкой инфекции, вызываемой плотоядными бактериями, у пациентов с диабетом, принимающих ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (SGLT2), сообщает FiercePharma.

Данное состояние, называемое гангреной Фурнье (ГФ), или некротическим (некротизирующим) фасциитом, может быть вызвано диабетом самим по себе, но регулятор потребовал от производителей SGLT2-препаратов разместить соответствующее предупреждение о риске развития данной инфекции в инструкциях по медицинскому применению (ИМП).

Данное предупреждение коснется 13 препаратов, производимых компаниями Eli Lilly («Эли Лилли») и Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»); Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон»); AstraZeneca («АстраЗенека»); Merck («Мерк») и Pfizer («Пфайзер»). Применение всех препаратов было соотнесено с развитием ГФ, за исключением одобренного в конце прошлого года Steglatro (ertugliflozin) от Merck. Однако, в соответствии с заявлением FDA, в ИМП данного препарата также должно быть включено соответствующее предупреждение.

Маловероятно, что новое предупреждение замедлит рост продаж ингибиторов SGLT2, локомотивом которого выступал, в частности, препарат Jardiance компаний Eli Lilly и Boehringer Ingelheim. Согласно данным FDA, в 2017 г. почти 2 млн пациентов приобрели по рецептам SGLT2-препараты. По прогнозу агентства Bloomberg, к 2020 г. продажи препаратов этой группы в совокупности достигнут 7 млрд долл.

Для определения связи специфической инфекции с приемом препаратов, в FDA осуществили поиск по базе данных нежелательных явлений, в которой зарегистрированы все НЯ, начиная с 1984 г. Было выявлено лишь 6 случаев ГФ, все у мужчин.

В распространенном регулятором заявлении говорится, что эти данные противоречат данным о связи ГФ с приемом ингибиторов SGLT2, поскольку большее число случаев было выявлено за более короткий период как у мужчин, так и у женщин.

В распространенных по электронной почте заявлениях официальных представителей Merck, Janssen (подразделение Johnson & Johnson), Boehringer Ingelheim, Eli Lilly и AstraZeneca говорится, что компании обсуждают с FDA внесение изменений в ИМП. Janssen производит линейку ингибиторов SGLT2 под торговым наименованием Invokana; AstraZeneca выпускает Farxiga и еще ряд препаратов. Eli Lilly и Boehringer Ingelheim являются партнерами по производству Jardiance и родственных препаратов. В заявлении представителя Eli Lilly сказано, что компании осуществляют непрерывный мониторинг безопасности препаратов как в ходе клинических исследований, так и в ходе клинического применения.

Из заявления представителя AstraZeneca следует, что, хотя диабет и является фактором риска развития ГФ, в ходе 35 завершенных и продолжающихся клинических исследований IIb/III фазы с участием более 35 тыс. субъектов не было выявлено случаев ГФ в связи с приемом SGLT2-препарата. Представитель Merck также заявил, что КИ по препарату Steglatro не выявили случаев ГФ.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»