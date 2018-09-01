Столичные власти предоставят предпринимателям субсидии на возмещение затрат на продвижение продукции за пределами РФ

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставляться субсидии из столичного бюджета на возмещение затрат, связанных с реализацией на зарубежных рынках товаров, произведенных на территории Москвы. Постановлением Правительства Москвы от 22.08.2018 г. №972-ПП утвержден порядок, определяющий правила предоставления таких субсидий.

Также в документе приводится перечень видов затрат, подлежащих возмещению за счет средств субсидии.

При прохождении процедур подтверждения соответствия товаров возмещению подлежит:

— Стоимость работ, проводимых госорганом или уполномоченной организацией по осуществлению процедур подтверждения соответствия товаров.

— Стоимость работ и услуг по переводу необходимых документов на иностранный язык.

— Стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний.

— Стоимость работ по испытанию продукции в аккредитованной испытательной лаборатории.

— Стоимость сертификации производства.

— Стоимость работ по проведению проверок в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции требованиям страны-импортера (если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации).

— Стоимость расходов на транспортировку образцов к месту испытаний, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение в стране проведения сертификации, утилизацию образцов.

— Сумма пошлин за выдачу документов, подтверждающих прохождение процедур подтверждения соответствия товаров.

При получении охранных документов (патентов, свидетельств) на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации возмещению подлежит:

— Стоимость работ, связанных с проведением патентных исследований.

— Стоимость работ и услуг по переводу необходимых документов на иностранный язык.

— Стоимость работ и услуг по подготовке, подаче заявки на получение охранных документов.

— Сумма пошлин за выдачу охранных документов.

При осуществлении сертификации соответствия систем менеджмента требованиям соответствующих стандартов возмещению подлежит:

— Стоимость работ, проводимых государственным органом или уполномоченной организацией, по сертификации соответствия систем менеджмента требованиям соответствующих стандартов.

— Стоимость работ и услуг по переводу необходимых документов на иностранный язык.

— Стоимость сертификации производства или системы качества.

— Стоимость работ по проведению проверок систем менеджмента, проводимых в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям соответствующих сертификационных стандартов.

— Сумма пошлин за выдачу документов, подтверждающих осуществление сертификации соответствия систем менеджмента требованиям соответствующих сертификационных стандартов.

Субсидии не предоставляются претендентам, осуществляющим деятельность в топливно-энергетической отрасли, в части возмещения затрат при производстве и реализации товаров, относимых к сырьевым, топливно-энергетическим видам.

«Фармацевтический вестник»