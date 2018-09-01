В Новокузнецке за 138 млн рублей будет построен завод по производству медицинской марли

ООО «Сибирский марлевый комбинат» планирует инвестировать в строительство завода по производству медицинской марли на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новокузнецк» 137,9 млн рублей.

К концу 2019 года завод должен выйти на производственную мощность в 4,7 млн погонных метров марли ежеквартально. Как сообщил руководитель проекта Иван Варенков, в перспективе компания надеется получить статус резидента ТОСЭР.

«Ближайшее производство медицинской марли расположено в Ивановской и Ростовской областях. Ни на Урале, ни за Уралом, ни на Дальнем Востоке таких производств нет. Средняя Азия – отдельный разговор, Китаю мы со своими объемами совсем не интересны», – объяснил Варенков.

ООО «Сибирский марлевый комбинат» зарегистрировано в Новокузнецке в апреле 2018 года. Владелец и гендиректор компании Константин Аракчеев является также собственником ООО «Аптечный двор», специализирующегося на розничной торговле лекарствами, и поставщиком медицинской техники и оборудования ООО «МСТ-СИБИРЬ».

Резидентам ТОСЭР «Новокузнецк», созданной 16 марта 2018 года, предоставляются налоговые и другие преференции.

Источник: Интерфакс-Сибирь

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