Мошенники выманили у мужчины 600 тысяч рублей, пообещав 8 млн в качестве компенсации за приобретенные им лекарства

Житель Красноярска отдал злоумышленникам более 600 тысяч рублей, поверив, что ему полагается компенсация в размере 8 млн рублей за ранее приобретенные некачественные лекарства. По его заявлению возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В полицию обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что ему позвонил незнакомец и пообещал компенсацию в размере 8 млн рублей за купленные ранее пострадавшим некачественные препараты. Однако чтобы получить деньги, объяснил злоумышленник, нужно было заплатить госпошлину, страховку и перевести на определенный счет 2% от получаемой суммы. Доверчивый красноярец перечислил мошенникам более 600 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не доверять незнакомым людям. Не нужно передавать или переводить свои денежные средства, а также осуществлять какие-либо операции с банковской картой по просьбе незнакомых вам лиц. Если у вас имеются пожилые родственники, предупредите их о таком виде мошенничества», – заявили полицейские.

Граждан, особенно пенсионеров, нередко обманывают под предлогом необходимости оплаты лечения или приобретения лекарств. Например, в Кемерово 89-летняя пенсионерка отдала мошенникам, представившимся сотрудниками поликлиники, 300 тысяч рублей за лечение от несуществующего вирусного заболевания. А в Москве безработный уроженец одной из стран СНГ убедил 74-летнюю пенсионерку, что он врач-терапевт, и продал ей несколько упаковок с «лекарствами» за 450 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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