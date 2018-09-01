FDA сообщает о серьезной побочной реакции на препараты против сахарного диабета 2 типа

Управление США по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA) опубликовало предупредительное уведомление о серьезной побочной реакции, которая может возникнуть на фоне приема препарата для лечения сахарного диабета 2 типа из класса ингибиторов натрий-зависимого глюкозного котранспортера 2 типа (sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors — SGLT2 inhibitors).

Речь идет о серьезной редкой побочной реакции — инфекции, поражающей мягкие ткани вокруг гениталий, называемой некротизирующим фасцитом промежности или гангреной Фурнье. FDA потребовало от производителей препаратов данного класса дополнить инструкции по медицинскому применению информацией о данном риске.

Ингибиторы SGLT2 высокоэффективные препараты, одобренные FDA для снижения уровня глюкозы в крови у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с диетой и упражнениями. Ингибиторы SGLT2 снижают концентрацию глюкозы в крови за счет снижения реабсорбции глюкозы в проксимальных почечных канальцах, что приводит к увеличению экскреции глюкозы. К данному классу препаратов относятся: канаглифлозин (canagliflozin), дапаглифлозин (dapagliflozin), эмпаглифлозин (empagliflozin) и эртуглифлозин (ertugliflozin). Кроме того, эмпаглифлозин одобрен для снижения риска смерти от сердечного приступа и инсульта у взрослых пациентов с диабетом 2 типа и сердечными заболеваниями.

FDA рекомендует пациентам, принимающим препараты данного класса, немедленно обращаться к врачу при появлении покраснения или отека в области половых органов, повышении температуры тела выше 38оС или ухудшении общего самочувствия. Эти симптомы могут быстро усугубиться, поэтому важно сразу обратиться к врачу за лечением. Также необходимо знакомиться с инструкцией по применению ингибиторов SGLT2 каждый раз, когда получен новый рецепт на препарат, потому что в ней может появиться новая и важная дополнительная информация.

Специалисты здравоохранения должны постоянно сохранять настороженность в отношении гангрены Фурнье и отслеживать описанные выше симптомы. При подозрении на гангрену Фурнье необходимо немедленно назначить лечение антибиотиками широкого спектра действия или, если требуется, использовать хирургические методы. Также нужно прекратить прием ингибиторов SGLT2, следить за уровнем глюкозы в крови и назначить соответствующую альтернативную терапию для контроля гликемии. Неконтролируемый диабет 2 типа может привести к серьезным проблемам, включая слепоту, повреждение нервов и почек, а также болезни сердца.

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