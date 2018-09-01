Perrigo намерена отделить дженериковое подразделение

Из-за неутешительных финансовых показателей подразделение Perrigo по производству рецептурных дженериков будет выделено в отдельное предприятие, решили в совете директоров компании. Сама Perrigo намерена сфокусироваться на сфере потребительских товаров для здоровья, сообщает Reuters.

По словам аналитиков, Perrigo активно рассматривает возможность разделения не первый день, однако отсутствие потенциальных покупателей свидетельствует о том, что процесс продажи подразделения не будет простым. В последние годы производители воспроизведенных лекарственных препаратов (а среди них Perrigo и Teva) испытывают трудности из-за ценового давления и нестабильности рынка.

Как ожидается, разделение Perrigo будет завершено во второй половине 2019 г.

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