Gilead локализует в России производство препаратов против гепатита С и ВИЧ

Компания Gilead Sciences и АО «Фармстандарт» объявили о заключении соглашения, в рамках которого на производственных мощностях компании Фармстандарт будут выпускаться препараты Совальди® (софосбувир) для лечения хронического гепатита С и Трувада® (эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат) для лечения ВИЧ.

Игорь Рукавишников, генеральный директор Gilead Russia:

«Гепатит С и ВИЧ являются серьезным вызовом для систем здравоохранения многих стран, включая Россию. Мы уверены, что наше партнерство откроет более широкий доступ к разработанным Gilead инновационным методам лечения этих заболеваний для многих людей в России и позволит им жить дольше и лучше».

Григорий Потапов, генеральный директор АО «Фармстандарт»:

«Мы гордимся партнерством с Gilead – мировым лидером в области производства инновационных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов. Для обеих компаний это очень важный шаг, который подтверждает серьезность наших намерений в повышении доступности необходимой лекарственной терапии для российских пациентов. Первые партии препаратов поступят на рынок уже в 2019 году. В целом мы нацелены на долгосрочную перспективу и расширение нашего сотрудничества в рамках перехода на совершенно новый инновационный уровень оказания медицинской помощи пациентам с хроническими инфекционными заболеваниями. Это позволит существенно снизить рост заболеваемости, улучшить качество и продолжительность жизни пациентов. Уверены, что в итоге реализации нашего проекта, мы сможем полностью удовлетворить потребность в антиретровирусных и противовирусных препаратах в России».

Gilead Sciences, Inc. — научно-исследовательская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и внедряющая в клиническую практику инновационные лекарственные препараты для применения в тех областях, где существует неудовлетворенные медицинские потребности. Компания ставит своей целью преобразование и упрощение лечения людей с жизнеугрожающими заболеваниями во всем мире. Gilead работает в более чем 35 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в Фостер-Сити, Калифорния.

Уже более 30 лет Gilead является ведущим инноватором в области борьбы с ВИЧ, разрабатывая методы лечения, профилактики и излечения заболевания. Cегодня более 10 миллионов людей с ВИЧ получают антиретровирусную терапию, производимую Gilead или одним из ее производственных партнеров.

Gilead помогла обеспечить прорыв в терапии хронического гепатита С, предложив пациентам лекарства с показателем эффективности лечения на уровне 95, 99% для всех генотипов (1-6) ХГС за более короткое время и с меньшим числом нежелательных явлений, чем при использовании предшествующих методов лечения.

«Фармстандарт» — ведущая российская фармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит высококачественную, доступную и инновационную фармацевтическую продукцию для удовлетворения потребностей пациентов и российской системы здравоохранения. Компания выпускает более 330 наименований лекарственных средств, свыше 140 из которых входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Портфель компании включает препараты для лечения сахарного диабета, дефицита гормона роста, нарушений обмена веществ, онкологических, сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных и ряда других заболеваний.

Производственные мощности компании представляют пять заводов, расположенных по всей территории России. Производственные площадки соответствуют стандартам GMP и сертифицированы российскими и европейскими регулирующими органами.

Фармстандарт является одним из лидеров в области локализации в России производства инновационных лекарственных препаратов в рамках партнерских соглашений с международными фармацевтическими компаниями. Выпускаемая продукция поставляется по всей территории Российской Федерации и за рубеж.

gmpnews