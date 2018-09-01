Фармкомпания «Аквион» обосновалась в технопарке высоких технологий «Физтехпарк»

Некоторое время назад российская фармацевтическая компания «Аквион» сменила место своей локации и переехала в IT-парк «Физтехпарк».

Курс на инновации был заложен основателем компании «Аквион» и ее первым руководителем – предпринимателем и изобретателем Лазаревым Михаилом Ивановичем.

Первой уникальной разработкой компании стала технология молекулярного капсулирования.

На ее основе создали «Веторон» – бета-каротин в биодоступной форме. Он быстро завоевал признание специалистов и потребителей.

Затем компания вывела на рынок субстанции для пищевой и косметической промышленности («Фортамин», «Хитозан», «Убихинон» и другие).

Одновременно проводилась большая научная работа. Ее результатом стал революционный витаминно-минеральный комплекс АЛФАВИТ, в котором впервые в мире учитываются рекомендации ученых по совместному и раздельному приему микронутриентов. АЛФАВИТ неоднократно входил в ТОР-5 витаминно-минеральных комплексов по объемам продаж в России.

«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы.

Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.

Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.,

rusplt