Gilead локализует на «Фармстандарте» производство препаратов от гепатита С и ВИЧ

Gilead Sciences заключила соглашение о производстве на мощностях «Фармстандарта» препаратов Совальди (софосбувир) для лечения хронического гепатита С и Трувада (тенофовир+эмтрицитабин) для лечения ВИЧ. Вопрос включения препаратов в перечень ЖНВЛП профильная комиссия Минздрава рассмотрит 4 сентября.

Как сообщила Gilead Sciences, первые партии Совальди и Трувады поступят на рынок в 2019 году.

Совальди – самый дорогой препарат от гепатита С. В России предельные цены на оба препарата не зарегистрированы. Средневзвешенная стоимость упаковки Совальди, по данным Коалиции по готовности к лечению, составляет 222,2 тысяч рублей за упаковку (28 штук по 400 мг), Трувады (30 штук по 300 мг+200 мг) – около 12 тысяч рублей.

Вопрос о включении софосбувира и тенофовир+эмтрицитабин в перечень ЖНВЛП будет рассмотрен на комиссии Минздрава 4 сентября 2018 года. Коалиция по готовности к лечению уже обращалась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с доводами по включению в перечень Совальди.

Оба препарата в России защищены патентом. Но «Биокад» разработал и зарегистрировал аналог Трувады – Дабловир. Попытки же компании обрушить евразийский патент Gilead на препарат провалились. «Фармасинтезу» частично удалось преодолеть патентную защиту Совальди . Аналоги препарата в России пока не зарегистрированы, но над созданием дженериков работают «Фармасинтез», «Натива» и «Технология лекарств» (входит в «Р-Фарм»).

Недавно с «Фармстандартом» начал сотрудничать «Вириом», разработавший препарат от ВИЧ Элпида (эльсульфавирин).

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