Полиция закрыла дело о перепродаже диазепама матерью больного ребенка

Полиция Москвы остановила проверку по делу о перепродаже диазепама матерью больного эпилепсией ребенка. Об этом ТАСС сообщила сама Екатерина Коннова, которая из-за попытки продать приобретенные ею ранее излишки препарата стала фигуранткой уголовного дела.

Коннова рассказала, что недавно получила в ГУ МВД России по Москве постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: «Я его [постановление] недавно забрала, мне позвонили, чтобы я приехала [за ним]… История закончилась».

Ранее адвокат женщины Юрий Манукян заявлял, что полиция проводит дополнительную проверку по делу. «Мы давали показания в УМВД по ЦАО Москвы. В самом постановлении [о приостановлении уголовного дела, копию которого передали адвокату. – Vademecum] они указали дословно, что в ходе проверки не установлены обстоятельства приобретения препаратов, – пояснил юрист. – Как только у нас появится оно [решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. – Vademecum], в идеале об отказе, конечно, тогда можно говорить, что все».

Екатерина Коннова купила в интернету диазепам в микроклизмах для лечения шестилетнего ребенка, страдающего эпилепсией, но после в хосписе «Дом с маяком» ей помогли бесплатно получить диазепам в ампулах в поликлинике. Коннова решила продать излишки препарата на форуме, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных денег.

Покупателем оказался сотрудник Мещанского отдела внутренних дел. Коннову задержали во время передачи препарата. В отношении матери больного ребенка возбудили уголовное дело, ей грозило от четырех до восьми лет лишения свободы. О прецеденте стало известно из сообщения в Facebook замдиректора фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавы.

Фонд организовал петицию на change.org с призывом прекратить уголовное дело, за два дня ее подписали более 160 тысяч человек. Позже ход расследования дела взяла на контроль Генпрокуратура и отменила его.

После этого случая Общественная палата заявила, что предложит Госдуме и Совету Федерации провести слушания по изменению норм ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник: ТАСС

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