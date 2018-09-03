Novartis оптимизирует бизнес на фоне снижения лекарственных цен в США

Novartis намерена увеличить долю операционной прибыли в обороте путем оптимизации производственных мощностей и остального бизнеса. Так компания готовится к возможному дальнейшему снижению цен на лекарства в США. Об этом швейцарской газете NZZ am Sonntag сообщил председатель совета директоров компании Йорг Райнхардт.

Маржу операционной прибыли планируется увеличить за пять лет с 32% до 35%, уточнил Райнхардт. В частности, компанию ожидает оптимизация производства. «Многие из наших 68 заводов сейчас используются не на полную мощность», – признался Райнхардт. Меры по повышению эффективности операционных процессов затронут и другие области.

Райнхардт пояснил, что Novartis готовится к возможным изменениям в ценообразовании на рынке США в среднесрочной перспективе. По его словам, политика американских регуляторов затрагивает глобальную фармацевтическую индустрию. Если цены на лекарства в Европе незначительно растут, то в США в течение года снижаются, сказал Райнхардт.

В июле 2018 года президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес американской Pfizer, которая повысила цены на некоторые свои препараты с 1 июля. После переговоров с Трампом Pfizer вернула лекарствам прежние цены. Позже от повышения цен до конца года отказалась Novartis, а Merck снизила стоимость некоторых своих препаратов.

Novartis – швейцарская фармкомпания со штаб-квартирой в Базеле. Основные направления ее работы – фармацевтика, онкология, офтальмология и дженерики. Среди наиболее востребованных в мире продуктов Novartis – лекарства от рассеянного склероза Гилениа (финголимод) и Косентикс (секукинумаб) для лечения псориаза. В 2017 году выручка компании составила $49,1 млрд, чистая прибыль – $7,7 млрд.

Источник: Bloomberg

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