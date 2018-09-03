Президентский совет по стратегическому развитию одобрил нацпроект «Здравоохранение» с бюджетом 1,3 трлн рублей

Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам одобрил нацпроект «Здравоохранение». На его реализацию направят более 1,3 трлн рублей за шесть лет, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании президиума Совета.

«Главное решение – это одобрение национального проекта «Здравоохранение» и одобрение федеральных проектов, связанных со здравоохранением, которые входят в национальный проект «Демография», – заявила Скворцова.

По словам министра, на реализацию нацпроекта выделяется более 1 трлн 360 млрд рублей на шесть лет. Больше половины этой суммы будет израсходовано в течение в первых трех лет – с 2019-го по 2021 год.

Социальный блок Правительства РФ предлагал выделить на реализацию нацпроекта чуть более 1,5 трлн рублей, большая часть этой суммы – 1,479 трлн рублей – планировалась в качестве субсидий из федерального бюджета.

Нацпроект по здравоохранению включает восемь «подпроектов», объединенных общей целью – решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в новом майском указе (№204 от 7 мая 2018 года).

В конце июля президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил состав Комитета по национальному проекту «Здравоохранение». Председателем комитета была назначена вице-премьер социального блока Татьяна Голикова, сопредседателем – глава Минздрава Вероника Скворцова. Из региональных министров членами комитета стали только руководитель Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и глава московского Депздрава Алексей Хрипун.

Источник: ТАСС

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