Servier купила онкопортфель Shire за $2,4 млрд

Французская фармкомпания Servier объявила о закрытии сделки по приобретению портфеля онкопрепаратов ирландской Shire. Через приобретение стоимостью $2,4 млрд Servier получила доступ на рынок США.

Servier приобрела онкологический бизнес Shire вместе с обращающимся на рынке Онкаспаром (пегаспаргаза), Онивайдом (липосомальный иринотекан) и двумя иммуноонкологическими препаратами на стадии разработки. Права на Онивайд в США и Тайване остаются за Shire.

С приобретением портфеля Shire группа Servier выходит на рынок США через недавно созданную в Бостоне «дочку» Servier Pharmaceuticals, которую возглавит Дэвид К. Ли, ранее руководивший глобальным подразделением по онкологии и генетическим заболеваниям Shire.

В марте 2018 года о предварительном намерении приобрести Shire объявляла японская Takeda Pharmaceutical.

Servier – международная фармкомпания с головным офисом в городе Сюрен во Франции. Находится под управлением некоммерческого фонда, представлена в 149 странах. Оборот Servier в 2017 году составил 4,15 млрд евро. Основные сферы – сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания.

Shire – ирландская биофармацевтическая фармкомпания, основана в 1986 году. Специализируется на препаратах для лечения орфанных, неврологических, желудочно-кишечных заболеваний. Выручка в 2017 году составила $15,2 млрд.

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