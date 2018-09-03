Российским фармкомпаниям разрешат обходить патенты при экспорте лекарств

Правительство РФ может получить полномочия по предоставлению российским фармпроизводителям принудительной лицензии на оригинальные препараты в обход согласия патентообладателя. Это возможно, если произведенные лекарства будут потом экспортироваться. Сейчас принудительную лицензию можно получить только по решению суда. Соответствующий законопроект разработало Минобрнауки.

Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс РФ. В качестве обоснования Минобрануки приводит действующий протокол об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, который был принят в 2005 году в Женеве, а в России – в 2017 году. Соглашение дополняется статьей, позволяющей членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство лекарств для экспорта. Если в случае чрезвычайной ситуации в одной стране оказывается недостаточно мощностей для производства необходимого количества лекарств, их выпуск можно организовать в другой стране – члене ВТО.

Теперь обращаться к другим странам сможет и Россия. Но и в России может быть организовано производство лекарств на экспорт для оказания помощи другому государству, в частности, странам постсоветского пространства. Патентообладатель будет уведомляться о решении правительства, ему будет выплачиваться вознаграждение.

Тем не менее в опубликованной версии законопроекта говорится только о возможности предоставлять принудительные лицензии для производства лекарства «в целях его последующего экспорта», об особых обстоятельствах не говорится.

Наделение такими полномочиями правительства «позволит сформировать гибкий и прозрачный правовой механизм и обеспечить возможность быстрого принятия решений», говорится в пояснительной записке.

Порядок принятия решения о предоставлении принудительной лицензии должен быть утвержден Правительством РФ.

В Киргизии, в частности, постоянно растет заболеваемость туберкулезом – на 25% с 2010 по 2013 год, в Таджикистане за шесть лет, до 2012 года, вдвое выросло число ВИЧ-инфицированных – до 12 тысяч. Производство нужных лекарств для стран постсоветского пространства теперь можно будет организовать в России. Такой же механизм сможет использовать и Россия: другой член ВТО сможет для борьбы с эпидемией произвести лекарство по принудительной лицензии для нужд страны.

В мире зарегистрировано около 210 тысяч действующих патентов на лекарства, 11,4% из них – онкопрепараты, 0,3% – лекарства от СПИДа и туберкулеза. В России действует 7,7% патентов от общего числа.

Сейчас получить принудительную лицензию возможно только по решению суда. Такая судебная практика пока незначительна. Компания «Натива» получила принудительную лицензию на использование патента американской Celgene на Ревлимид (леналидомид). В суде рассматриваются еще несколько исков с этим требованием к международным компаниям.

Похожий законопроект о принудительном лицензировании разрабатывала и Федеральная антимонопольная служба. Изменения в Гражданский кодекс предполагали, что Правительство РФ сможет использовать «изобретение, полезную модель или промышленный образец» без согласия патентообладателя «в интересах национальной обороны и безопасности, защиты жизни и здоровья граждан». Проект получил отрицательное заключение.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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