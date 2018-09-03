ФАС признала «Р-Фарм» участником картеля на торгах в Хакасии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Р-Фарм» и ряд других компаний участниками картеля, нарушившими закон «О защите конкуренции». Фирмы при участии в 29 аукционах на поставку лекарств и медоборудования договаривались о поддержании цен между собой и с заказчиком – Межведомственным центром организации закупок Хакасии.

ФАС России 27 августа 2018 года признала «Р-Фарм», АО «СДС», ООО «Аквадез М», ООО «ФЦК», ООО «Аквадез», ООО «Гарант М», ООО «АМК Альфа», ООО «МК «Вита-Пул», ООО «ТЭЛА», ООО «Амадэус», ООО «Витамед», ООО «Рута» ЗАО «НПО «Гарант» участниками картеля, которые договорились о поддержании цен на торгах и победе определенной компании (нарушение ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»).

Кроме того, четыре компании из перечня, включая «Р-Фарм», заключили соглашение с заказчиком (нарушение ч. 1 ст. 17 закона), что привело к ограничению конкуренции.

Речь идет о 29 аукционах, проведенных в 2016 году. Тогда участники картеля договаривались о поддержании цен путем встреч и телефонных переговоров. Для участия в торгах компании использовали единую инфраструктуру, включая одинаковые IP-адреса, телефоны, места фактического расположения, электронные адреса. В результате в аукционах с минимальным снижением цены контракта побеждали одни и те же компании, а их конкуренты действовали по одинаковой схеме. Некоторые участники аукционов «имеют устойчивые связи», но не подконтрольны при этом одному лицу, установила ФАС.

Участникам картеля грозит штраф от одной десятой до половины начальной стоимости предмета торгов, но не более двадцать пятой от всей выручки компании и не менее 100 тысяч рублей, следует из КоАП.

Следственное управление МВД по Республике Хакасии в 2016 году возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении бывшего руководителя «Аквадеза» Евгения Рукосуева и группы неустановленных лиц. Среди прочих был задержан территориальный менеджер «Р-Фарма» Александр Гитер. По версии следствия, изменение аукционной документации на поставку медоборудования для двух медучреждений ограничило конкуренцию и позволило выиграть участникам сговора. Виновными признаны руководитель администрации главы Республики Хакасии Владимир Бызов, экс-замруководителя Межведомственного центра организации закупок Инга Мелузова, бывший руководитель «Витамеда» Петр Козарь.

Также ФАС возбудила еще три дела о нарушении антимонопольного законодательства против нескольких фармкомпаний, включая «Р-Фарм» и «Фармсинтез», одно из них – с участием Минздрава. Они будут рассмотрены 3 сентября и 1 октября.

Источник: ФАС России

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