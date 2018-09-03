Импортозамещающие лекарственные препараты разработали на заводе в Нижегородском районе

Пять импортозамещающих лекарственных препаратов было разработано в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020» на Московском эндокринном заводе, расположенном в Нижегородском районе.

— По программе «Фарма-2020» мы разработали и зарегистрировали пять импортозамещающих препаратов, среди которых – противосудорожные и противоэпилептические средства в твердых и инъекционных лекарственных формах, — сообщила первый заместитель генерального директора предприятия Екатерина Ежова. – Более того, по рекомендации Минздрава и ряда общественных фондов мы внедрили линейку обезболивающих и иных препаратов, необходимых для лечения людей.

При этом специалисты Московского эндокринного завода (улица Новохохловская, дом 25) не собираются останавливаться на этом. В планах предприятия – внедрение еще девяти неинвазивных обезболивающих препаратов.

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