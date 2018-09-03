Премия «Приоритет» запускает серию пресс-туров на заводы российских производителей

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» объявила о новом сервисе для своих участников. С конца лета премия запускает серию пресс-туров на лучшие производственные площадки своих участников – наиболее современные и конкурентоспособные мощности компаний, достигших успехов в импортозамещении и экспорте своей продукции.

Новый проект Национальной премии в области импортозамещения позволит его участникам своими глазами увидеть самые современные российские производства и лично пообщаться с их создателями.

Как отмечают в оргкомитете, пресс-туры будут приурочены к корпоративным информационным поводам. Уникальность серии пресс-туров «Приоритет» заключается в том, что оценивать качественные, количественные и технологические характеристики производств будут независимые эксперты: члены наблюдательного и экспертного советов премии. Принять участие в этих специальных акциях смогут номинанты премии «Приоритет» 2018 года, а также номинанты и лауреаты всех предшествующих лет.

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС и ФАС России.

Организатор: КГ «Деловая Лига»

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный партнер: ГМК «Норильский никель»

Официальный партнер: Банк ВТБ (ПАО), Группа ПАО «ММК»

Отраслевой партнер: ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ:

Филимонова Екатерина

filimonova@prioritetaward.ru

gmpnews