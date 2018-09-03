Проект «Р-Фарм» по строительству завода в Азербайджане отмечен на самом высоком уровне

1 сентября в Сочи прошли переговоры Президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся отношений между двумя странами, в том числе перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, в ходе которой Владимир Путин упомянул проект ГК «Р-Фарм» по строительству в Азербайджане фармацевтического завода в числе успешных примеров сотрудничества представителей двух стран в промышленной сфере.

«Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действует около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом. <…> Российская компания «Р‑Фарм» вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году», — сообщил Президент России.

По итогам переговоров Путин и Алиев подписали совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В рамках визита подписан также пакет межправительственных и коммерческих документов.

gmpnews