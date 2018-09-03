BIOCAD открывает лабораторию синтетической биологии для талантливых школьников

1 сентября 2018 года в Образовательном центре «Сириус» компания BIOCAD открыла научную лабораторию с новейшим оборудованием. В первый же день лабораторию посетил Президент России Владимир Путин. Общие инвестиции в строительство и оснащение исследовательского центра для школьников составили 22 млн рублей.

В новой лаборатории учащиеся «Сириуса» смогут познакомиться с основами биоинформатики и принципами синтеза биополимеров, получат возможность как освоить классическую молекулярно-биологическую «кухню», так и получить навыки работы на высокотехнологичном роботизированном оборудовании.

Новая лаборатория синтетической биологии в Сочи базируется на технологиях сразу трех областей знаний: биоинформатики, химии и молекулярной биологии. Объединение подходов компьютерного моделирования, химического синтеза олигонуклеотидов и сборки генов de novo позволяет создавать генетические конструкции, необходимые для решения задач в области белкового дизайна, клеточной инженерии и молекулярной диагностики. По словам вице-президента компании Александры Глазковой, лаборатория создавалась прежде всего для популяризации биотехнологий среди одаренных школьников старших классов:

«Для нас это инвестиции в будущее, в человеческий капитал. Уже скоро эти талантливые и умные дети будут выбирать свои образовательные траектории, и мы надеемся, что благодаря своему участию в работе новой лаборатории, благодаря усилиям наших лекторов и ученых, многие из них выберут такие области знаний, как химия, биология, биоинформатика, и тем самым будут укреплять интеллектуальный потенциал биотехнологической отрасли».

Помимо лабораторной практики в программу обучения новой образовательной площадки войдут лекционные и семинарские занятия в специально оборудованном учебном классе, который может также служить конференц-залом, где будут собираться разные научные коллективы для проведения презентаций, обсуждения кросс-функциональных проектов, обмена опытом и идеями.

Предполагается, что в деятельности лаборатории примут участие участники смен «Сириуса», молодые люди старшего школьного возраста. С ребятами на постоянной основе будут работать два сотрудника компании, а также лекторы и исследователи научных центров BIOCAD.

Новая лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием общей стоимостью свыше 20 млн рублей. Ребята смогут освоить высокопроизводительный планшетный синтезатор ДНК/РНК ASM-2000 (Россия), синтезирующий 96 молекул в течение 8 часов, попробуют автоматизировать рутинные процессы посредством двух роботизированных систем Tecan Freedom EVO (Швейцария). Также в лаборатории установят современный генетический анализатор ABI 3500 xL (США), используемый для секвенирования по Сенгеру, его пропускная способность составляет 270 образцов за 24 часа.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.

BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т.д. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из более 45 лекарственных препаратов, 10 из которых – биологические. Более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

В BIOCAD работает более 1 500 человек, из которых свыше 650 ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте, Финляндии и других странах.

gmpnews