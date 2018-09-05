Марина Велданова может покинуть компанию Ipsen

Марина Велданова может покинуть пост главы представительства Ipsen в России. «ФВ» об этом сообщили сразу несколько источников.

В российском представительстве компании «ФВ» рассказали, что на настоящий момент Марина Велданова по-прежнему возглавляет Ipsen («Ипсен») в России. Официальное заявление о возможных изменениях будет позже.

Г-жа Велданова занимает пост главы представительства Ipsen в России с января 2009 г. В фарме она начинала свою карьеру Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»), где работала медицинским представителем, в 1998 г. стала руководителем отдела эндокринологии в московском представительстве Berlin-Chemie («Берлин-Хеми»), а с 2000 г. – директором по маркетингу и медицинским вопросам.

В 2006 г. заняла пост директора Polpharma («Польфарма») в России, а после ее объединения с отечественным заводом «Акрихин» параллельно занимала пост вице-президента по маркетингу и продажам объединенной компании.

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