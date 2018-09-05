Смена вывесок на «Казанских аптеках» подходит к завершению

Первого октября в Татарстане прекратит существование крупная аптечная сеть «Казанские аптеки». Большинство из 112 торговых точек приступит к работе в непривычном для себя формате дискаунтера под вывеской нового собственника ГК «Апрель» — «Аптечный склад», а единичные — сохранят привычное для горожан название.

По какому принципу произойдет это разделение, неизвестно. Скорее всего, по каждой аптеке решение принимается индивидуально, с учетом площади помещения, трафика и прочих параметров.

О сделке между ООО «Казанские аптеки» и ГК «Апрель» стало известно еще в апреле текущего года. Стороны отказались раскрыть ее стоимость, однако эксперты оценили бизнес в 400-600 млн руб. В интервью «ФВ» собственник «Апреля» Вадим Анисимов заявлял о своем намерении занять лидирующие позиции в Республике Татарстан уже к концу текущего года. По его словам, экспансивное развитие дает холдингу возможность договариваться с партнерами о лучших условиях.

«Сегодня все наши базовые конкурентные решения позволяют нам системно улучшать экономику сети, динамично наращивая выручку», — подчеркивал Анисимов.

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