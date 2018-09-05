Минсвязи настаивает на разрешении рекламы рецептурных препаратов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не отказалось от идеи либерализации рекламы рецептурных лекарственных препаратов в печатных и электронных СМИ. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра Алексей Волин.

«Мы не отказывались от своего большого пакета предложений и с удовольствием констатируем, что очень многое из этого пакета уже в той или иной степени реализовано. Потому что ситуация с рынком рекламы стала значительно лучше, чем шесть лет тому назад. Поэтому мы считаем, что движение идет в правильном направлении, но есть много над чем еще можно поработать. В частности, мы считаем, что либерализации требуют рецептурные лекарственные препараты, алкоголь», – отметил он.

Алексей Волин добавил, что старая рекламная модель все больше и больше начинает устаревать. «Если мы посмотрим на то, на чем зарабатывают блогеры, они же зарабатывают не на рекламе — они зарабатывают на нативке. Когда человек создает информационный фон вокруг того или иного товара или услуги, это вообще ни в коей мере не попадает под закон о рекламе, что, честно говоря, нас совершенно не тревожит», – сказал чиновник.

По его словам, Минсвязи против чрезмерного государственного детального регулирования тех вещей, которые зачастую регулировать и не стоит. «Потому что зачастую колоссальное количество инициатив в области рекламы – это популистское желание продемонстрировать бурную деятельность», – заключил он.

Стоит отметить, что в Госдуму не раз поступали предложения о полном запрете рекламы лекарств.

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