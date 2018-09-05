В команду топ-менеджеров Bristol-Myers Squibb вошел Кристофер Бернер

Глобальная биофармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb («Бристоль-Майерс Сквибб») объявила о назначении Кристофера Бернера (Christopher Boerner) исполнительным вице-президентом и коммерческим директором.

Bristol-Myers Squibb объявила о назначении на пост вице-президента и коммерческого директора компании Кристофера Боернера (на фото). Как сообщает пресс-служба компании Кристофер Боернер придет на смену Мурдо Гордону (Murdo Gordon), который покинул компанию 3 августа 2018 года. Г-н Бернер будет непосредственно подчиняться исполнительному директору компании Джованни Кафорио (Giovanni Caforio).

Г-н Бернер присоединился к команде Bristol-Myers Squibb в феврале 2015 года в качестве главы коммерческого подразделения в США. До прихода в Bristol-Myers Squibb он занимал пост исполнительного вице-президента по коммерции в Seattle Genetics, Inc. («Сиэтл Дженетикс, Инк.»), в корпорации Dendreon («Дендрион») был директором по маркетингу.

С 2002 по 2010 год он работал в Genentech («Дженентек»), входящем в группу Roche («Рош»), где занимал различные руководящие позиции: директора по маркетингу Avastin, директора стратегии франшизы Avastin и заместителя директора по развитию онкологического направления компании.

Он получил степень доктора философии и магистерскую степень в области делового администрирования от школы бизнеса Haas в Калифорнийском университете в Беркли.

pharmvestnik