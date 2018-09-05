Появление аптечного склада в Севастополе в очередной раз переносится

О необходимости создания городского аптечного склада в Севастополе говорят уже несколько лет. Все это время запасы лекарственных средства, закупаемые для нужд местного населения за счет бюджета, хранятся на складе крымского государственного аптечного предприятия. Однако наличие собственных складских площадей – это несомненный плюс в смысле организации оперативной логистики и повышения доступности лекарственной помощи.

Теперь департамент здравоохранения Севастополя надеется, что склад заработает в конце 2019 года. Его планируется организовать на улице Токарева, в помещении площадью 1 тыс. кв м. Объявлен конкурс на подготовку технического задания. Далее необходимо будет провести ремонт, закупить и установить оборудование.

Ранее в качестве возможного места размещения склада рассматривали горбольницу №5, но потом от этой идеи отказались. Затем была информация, что ремонт помещений на улице Токарева затягивается по вине подрядчика.

Создание городского аптечного склада – один из нескольких проектов, который так и не был реализован директором Департамента здравоохранения Севастополя Антоном Бахлыковым за год его работы в этой должности. Однако последней каплей в чаше терпения губернатора Дмитрия Овсянникова стала ситуация с невыполнением плана вакцинации. В конце августа, заслушав очередной отчет Бахлыкова, глава города принял решение о перемещении чиновника, не справляющегося с работой, на пост заместителя руководителя ведомства. Первым лицом Департамента назначен Сергей Шеховцов из Москвы.

Екатерина Погонцева

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