Назначение в Eli Lilly

Компания Eli Lilly («Эли Лилли») объявила о назначении с 1 сентября 2018 года Энн Уайт на должность старшего вице-президента Lilly и президента Lilly Oncology. Также г-жа Уайт станет членом исполнительного комитета Lilly, подчиняясь непосредственно президенту компании Дэвиду А. Риксу.

Как сообщает пресс-служба компании, Энн Уайт (на фото) заменит на посту ушедшую в отставку 31 августа 2018 года Сью Махони.

До получения нового назначения Энн Уайт являлась вице-президентом компании по управлению продуктовым портфелем. Она имеет более чем 25-летний опыт работы в фармацевтической промышленности, на всем протяжении карьеры занимала руководящие позиции в области онкологии, нейробиологии, разработки лекарственных препаратов для инфекционных заболеваний и т.д. Уайт также имеет опыт в сфере биотехнологий, несколько лет назад она основала стартап-компанию по разработке онкологических лекарств с партнерскими отношениями с Онкологическим центром Моффитта и Национальным институтом рака США.

Елена Григорьева

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