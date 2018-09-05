Бывшая сотрудница GlaxoSmithKline призналась в краже коммерческой информации Новое обезболивающее в 100 раз сильнее морфия и не вызывает зависимости » FDA отклоняет регистрационную заявку на препарат для лечения СДВГ Регуляторы США отклонили регистрационную заявку компании Sunovion («Суновион») на препарат dasotraline при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает PharmaTimes. В полном ответном письме (CRL) FDA говорится о невозможности одобрения препарата – нового ингибитора обратного захвата дофамина-норадреналина (DNRI) двойного действия – для лечения СДВГ в существующей форме. Регуляторы указали на необходимость проведения дополнительных клинических исследований для дальнейшей оценки эффективности и переносимости dasotraline в данном контексте. Sunovion сообщила о планах проведения встречи с представителями FDA для обсуждения существующих проблем и следующих шагов. В компании разочарованы решением FDA, но уверены в будущем препарата dasotraline, заявил Энтони Лёбль, медицинский директор компании и руководитель направления глобальных клинических исследований Sumitomo Dainippon Pharma Group («Сумитомо Даиниппон Фарма Груп»), в состав которой входит Sunovion. Татьяна Кублицкая

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