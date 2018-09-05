«  
  »

FDA отклоняет регистрационную заявку на препарат для лечения СДВГ

Регуляторы США отклонили регистрационную заявку компании Sunovion («Суновион») на препарат dasotraline при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает PharmaTimes.

В полном ответном письме (CRL) FDA говорится о невозможности одобрения препарата – нового ингибитора обратного захвата дофамина-норадреналина (DNRI) двойного действия – для лечения СДВГ в существующей форме.

Регуляторы указали на необходимость проведения дополнительных клинических исследований для дальнейшей оценки эффективности и переносимости dasotraline в данном контексте.

Sunovion сообщила о планах проведения встречи с представителями FDA для обсуждения существующих проблем и следующих шагов.

В компании разочарованы решением FDA, но уверены в будущем препарата dasotraline, заявил Энтони Лёбль, медицинский директор компании и руководитель направления глобальных клинических исследований Sumitomo Dainippon Pharma Group («Сумитомо Даиниппон Фарма Груп»), в состав которой входит Sunovion.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 4, 2018 | Просмотров: 79