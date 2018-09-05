Бывшая сотрудница GlaxoSmithKline призналась в краже коммерческой информации

Бывшая сотрудница британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline китайского происхождения Юй Сюэ, занимающаяся исследованиями в области онкологии, признала свою вину в том, что она пересылала на свой компьютер и в Китай информацию, содержащую коммерческую тайну, сообщает The Washington Post.

По версии следствия, она намеревалась создать ряд компаний в Китае с целью перепродажи этой информации.

Это единственный эпизод, по которому ей предъявлено обвинение. Еще около двух десятков эпизодов следствию доказать не удалось.

В федеральном суде Юй Сюэ заявила, что она не знала о том, что пересылаемая ею информация содержит коммерческую тайну.

Как заявил судья Джоэл Сломски, заявление обвиняемой не соответствует действительности, поскольку она очень хорошо понимала значимость переданных данных.

48-летняя Юй Сюэ имеет американское гражданство. Она работала в исследовательском центре GSK в Филадельфии в течение примерно 10 лет. Она была уволена после предъявления обвинений в 2016 г. При этом, отмечается в обвинительном заключении, Юй Сюэ является одним из ведущих мировых специалистов в области биохимии белков.

Кроме Юй Сюэ обвинения предъявлены еще четырем участникам схемы передачи коммерческой тайны, в т.ч. двум гражданам КНР.

Г-же Юй Сюэ грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере 250 тыс. долларов. Кроме того, суд может обязать ее возместить убытки, связанные с рассекречиванием содержащей коммерческую тайну информации, которые могут составить до 2 млрд долл.

Илья Дугин

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