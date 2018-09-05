Takeda и «Юнифарма» запускают проект по онлайн-мониторингу розничных продаж

Компания Takeda , как стало известно «ФВ», получит доступ к онлайн-мониторингу розничных продаж в аптеках «Юнифарма». Сотрудничество реализуется на базе платформы Wellmark, проект будет запущен с сентября нынешнего года.

«Онлайн-мониторинг продаж в аптеках позволит нам выстроить конструктивный диалог с сетью, основанный на конкретных цифрах и реальных трендах, – отметил директор по коммерции и логистике компании «Такеда Россия» Андрей Обручников. – Мы сможем оценить эффективность каждого используемого инструмента продаж, степень влияния трейда маркетинговых активностей, время совершения и комплектность покупок, величину среднего чека и другие важные для маркетинга параметры поведения потребителей».

«Давая согласие на предоставления данных по продажам для производителей, мы получаем больше эффективности по всем направлениям сотрудничества с производителями: справедливые планы по приросту, больше инвестиций на трейд-маркетинг и рекламу в аптеках, лучшее взаимодействие и реакцию на изменения со стороны полевых сил», – заявил директор по маркетингу аптек «Юнифарма» и «Росаптека» Константин Тиунов.

Wellmark Group планирует до конца 2018 года подключить к системе онлайн-мониторинга продаж на базе своей платформы более 10 крупнейших производителей.

Как сообщили «ФВ» в компании, в рамках созданной юридической базы и на основе фискальной отчетности продаж, производителям будет предоставляться возможность полностью автоматизировать финансовые оплаты в рамках маркетинговых договоров с аптеками. Речь в частности идет о таких параметрах, как проверка юридического лица, автоматизация форм отчетности и расчеты маркетинговых выплат, электронный документооборот и реестры финансовых банковских документов.

Сергей Рякин

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