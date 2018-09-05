Экс-министр здравоохранения оплатил штраф за заключение картельного соглашения

Бывший министр здравоохранения Удмуртской Республики Алексей Чуршин добровольно исполнил решение суда. Соответствующая информация опубликована в системе «Электронное правосудие». Экс-чиновник, которого УФАС признало виновным в заключении картеля, оплатил штраф в 20 тыс. руб.

Два года назад Минздрав Удмуртии, которым руководил Алексей Чуршин, заключил контракт с ГУП УР «Фармация», по которому предприятие должно было организовать и провести закупочные процедуры по приобретению ЛС и медизделий в интересах подведомственных ЛПУ.

Сделано это было без проведения конкурса. Далее ГУП «Фармация» устраивало аукционы, в которых участвовало и ГУП «Аптеки Удмуртии». Все бы ничего, но директором в обеих организациях был один и тот же человек, да и некоторые сотрудники трудились по совместительству сразу в двух ГУП. Другими словами, одни и те же люди объявляли торги, затем готовили заявки на участие в них и в итоге они же побеждали в аукционах почти 200 раз. Территориальный орган УФАС посчитал, что налицо – заключение соглашения, направленного на ограничение конкуренции.

Фигуранты дела обжаловали решение УФАС в Арбитражном суде Удмуртской Республики, а затем в апелляционной инстанции. Однако проиграли. В конце июня ГУП «Фармация» уведомило антимонопольный орган об оплате штрафа в 100 тыс. руб. Его примеру последовал и Алексей Чуршин, перечислив 20 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik