Из ЛПУ изъяты незарегистрированные инфузионные шприцевые насосы на 13 млн рублей

В Ставропольском крае в ходе внеплановой проверки территориального органа Росздравнадзора в одной из медицинских организаций был обнаружен «Инфузионный шприцевой насос BYZ-810» производства «Чангша Бьонд Медикал Девайсес Ко., Лтд.», Китай.

Данное медицинское изделие в России не зарегистрировано. По решению Федеральной службы Росздравнадзора инфузоматы были изъяты из обращения – всего 89 единиц общей стоимостью более 13 млн руб.

«По результатам проверки информация направлена в УФСБ России по Ставропольскому краю и в УВД России по Ставропольскому краю, – рассказала «ФВ» заместитель руководителя краевого Управления Росздравнадзора Ирина Михалева. – По имеющимся у нас сведениям, возбуждено уголовное дело, материалы направлены в следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В интересах следствия подробности дела не сообщаются.

Екатерина Погонцева

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