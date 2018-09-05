Немецкие фармкомпании пострадали от конфликта между Германией и Саудовской Аравией

Европейские и американские фармацевтические ассоциации вмешались в дипломатический скандал между Германией и Королевством Саудовская Аравия, предупредив Эр-Рияд, что действующие ограничения на лекарственные препараты немецкого производства могут нанести значительный ущерб пациентам и сократить инвестиции в здравоохранение королевства, сообщает Reuters.

Фармассоциации направили наследному принцу Мухаммаду бен Салману письмо, в котором в резких выражениях обозначили свое отношение к ограничительным мерам в ответ на критику политики страны. Копия письма попала в распоряжение Reuters.

Трения между Берлином и Эр-Риядом продолжаются с ноября прошлого года. Тогдашний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в своих комментариях осудил политический авантюризм в политике стран Среднего Востока, что было воспринято как вызов в отношении все более независимой внешней политики королевства. Власти Саудовской Аравии отозвали своего посла из Германии.

С тех пор канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно пыталась снизить напряженность, однако немецкие компании Siemens Healthineers («Сименс Хелсинирс»), Bayer («Байер») и Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») до сих пор отстранены от участия в публичных тендерах на продукцию в сфере здравоохранения.

Фармацевтический рынок Саудовской Аравии является крупнейшим в регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки). По данным компания IQVIA, в 2017 г. его объем составил 7,6 млрд долл.

Bayer и Boehringer Ingelheim не входят в десятку лидеров фармрынка королевства. TOP10 компаний на рынке Саудовской Аравии возглавляют Novartis («Новартис»), Pfizer («Пфайзер») и местная компания Tabuk («Табук»).

В первой половине 2018 г. объем экспорта немецкой продукции в Саудовскую Аравию сократился на 5%. В 2017 г. он составил 6,6 млрд долл., из которых 15% пришлось на продукцию в сфере здравоохранения.

Илья Дугин

pharmvestnik