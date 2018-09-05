Инвестор вложит 300 млн рублей в производство ортопедических медизделий в Рыбинске

Компания «Остеомед-М» и администрация города Рыбинска Ярославской области 31 августа заключили соглашение о строительстве на территории Копаевской промышленной зоны завода по выпуску имплантатов и медицинских инструментов. Общая сумма инвестиций оценивается в 300 млн рублей.

Предприятие будет производить имплантаты и медицинские инструменты для травматологии, ортопедии, эндопротезирования, спинальной хирургии. Общая застраиваемая территория составляет порядка 4 гектаров, уже началось возведение основного корпуса завода. Старт производственной линии намечен на 2020 год.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Остеомед-М» зарегистрировано в 2002 году в Рыбинске Ярославской области. Компанией в равных долях владеют Елена Родионова и Дмитрий Холявкин. В 2016 году «Остеомед-М» показал выручку 160 млн рублей, чистую прибыль – 67,3 млн рублей.

В июне 2018 года венгерская компания SanatMetal локализовала производство эндопротезов в городе Обнинске Калужской области. Объем инвестиций в проект оценивался в 220–250 млн рублей.

Источник: Администрация городского округа Рыбинск

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