Минпромторг отменит нулевой НДС только для готовых ввозимых медизделий и только при наличии их аналогов в России

Министерство промышленности и торговли РФ изучает возможность отмены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при ввозе готовых медицинских изделий при наличии двух и более идентичных по техническим характеристикам медизделий, которые производят в России. Об этом Vademecum рассказали в самом ведомстве.

Отменить нулевую ставку НДС на ввозимые медизделия предлагал генеральный директор АО «МТЛ» Али Эйлазов на заседании Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по фармацевтической и медицинской промышленности 26 июля 2018 года. По его мнению, сейчас отечественные производители находятся в неравных условиях с зарубежными, поскольку вынуждены закладывать в отпускную цену изделия не только себестоимость и доход, но и НДС. В то же время иностранцы возвращают НДС как резиденты страны производства, экспортирующие свою продукцию, а при ввозе изделий в Россию пользуются нулевой ставкой налога. Такой регламент создает дисбаланс цен и не стимулирует локализацию, считает Эйлазов, предлагающий упразднить льготу по НДС на готовые импортные медизделия, подпадающие под правило «Третий лишний» (постановление правительства №102). В процессе обсуждения члены Комиссии РСПП предложили отменить льготу по НДС для готовых медизделий, ввозимых из-за рубежа.

В «МТЛ» на запрос Vademecum не ответили. В GE Healthcare, реализующем совместный с компанией проект по локализации тяжелого медоборудования, подчеркнули, что, пока документ имеет формат проекта, делать окончательные выводы преждевременно. В GE Healthcare заявили о заинтересованности в принятии экономически мотивированных регуляторных решений, поскольку компания активно инвестирует в локализацию производства передового медицинского оборудования в России. «В то же время мы обеспокоены возможным эффектом, который данное решение может оказать на доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения. Сейчас мы ведем конструктивное обсуждение с отраслевыми ассоциациями и регулирующими органами», – рассказали в GE Healthcare.

«В проекте Стратегии «Медпром 2030» [проект «Стратегии развития медицинской промышленности до 2030 года». – Vademecum] предусмотрена общая отмена нулевой ставки НДС на медицинские изделия, – рассказал исполнительный директор ассоциации IMEDA Сергей Ванин. – Альтернативной и гораздо более действенной мерой, в том числе и с точки зрения поддержки отечественных производителей и стимулирования локализации производства, мы считаем отмену НДС на все сырье и комплектующие, используемые при производстве медицинских изделий в России, а также, как вариант, введение единой ставки НДС для всех медицинских изделий, например, в размере 5% вместо существующей сегодня сложной и непрозрачной системы налогообложения разных видов медицинских изделий».

В середине августа Министерство промышленности и торговли опубликовало декларацию о намерениях в сфере производства медизделий – проект «Стратегии развития медицинской промышленности до 2030 года». Среди предложенных ведомством изменений значилась «отмена нулевой ставки НДС для медицинских изделий для выравнивания конкурентоспособности по цене отечественной медицинской продукции, производимой в том числе из налогооблагаемых импортных комплектующих».

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