Дорогие препараты от ВИЧ и гепатита С новых партнеров «Фармстандарта» включены в ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в перечень ЖНВЛП самого дорого препарата от гепатита С Совальди (софосбувир) производства Gilead и препарата от ВИЧ Элпида (элсульфавирин) от российской компании «Вириом». Оба производителя незадолго до принятия этого решения объявили о сотрудничестве с «Фармстандартом». А в Минздраве теперь размышляют о перспективах снижения цены на Совальди.

Gilead Sciences 28 августа, то есть за четыре дня до заседания комиссии Минздрава, заключила соглашение о поэтапной локализации Совальди на мощностях «Фармстандарта» до стадии готовой лекарственной формы. Российская компания «Вириом», принадлежащая в разных долях «ХимРару», предпринимателям Андрею Реусу (давнему партнеру Виктора Харитонина) и Евгению Максимову, 22 августа подписала соглашение о намерениях производить Элпиду на площадке «Фармстандарта» в Курске.

Совальди – самый дорогой из зарегистрированных в РФ препаратов от гепатита С, средняя стоимость упаковки софосбувира от Gilead на госзакупках в 2018 году составила 220 тысяч рублей. По информации Vademecum, компания подавала на комиссию Минздрава заявку с ценой в 126 тысяч рублей за упаковку, что, как отметил в ходе обсуждения представитель одной из пациентских организаций, заметно ниже ценового предложения компании в 2017 году, когда софосбувир комиссию не прошел.

В Минздраве считают, что и с заявленной сегодня ценой текущий бюджет софосбувир не потянет. «Здесь уже нужно, наверное, включать механизмы – я и к Алексею Викторовичу [Алехину, руководителю Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга. – Vademecum] обращаюсь, – чтобы поддержать пациентов, мы должны быть на их стороне. Нам необходимо в ближайшее время существенно снизить цену на такую группу препаратов, потому что эффективность их гораздо выше», – заявила в ходе заседания руководитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина. Она упомянула и о необходимости «работать с Gilead по поводу предоставления лицензии». В Gilead на запрос Vademecum не ответили.

Препарат от ВИЧ Элпида (элсульфавирин) разработан компанией «Вириом» в сотрудничестве со швейцарской Roche и поддержан Минпромторгом средствами программы «Фарма-2020». Препарат, зарегистрированный в июне 2017 года, сейчас применяют 2,3 тысячи российских пациентов.

Вопросы у участников обсуждения вызвала предлагаемая цена препарата. «Вириом» подал заявку со стоимостью упаковки в 5,9 тысячи рублей, тогда как сопоставимые препараты стоят 600–700 рублей, заметил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. Он выразил сомнение, что средств, которые выделяются бюджетом на обеспечение нуждающихся в фармакотерапии пациентов с ВИЧ, будет достаточно в том случае, если дорогая Элпида попадет в перечень. Препарат показан не всем пациентам и может быть заменен сопоставимыми лекарствами, объяснила Максимкина.

Еще один препарат от ВИЧ – Труваду (тенофовир+эмтрицитабин) от Gilead – комиссия отвергла. Предложенная цена на него «высоковата»: год терапии с Трувадой может обойтись бюджету в 31,4 тысячи рублей, тогда как средняя стоимость курса – 16,8 тысячи, уточнила Максимкина, добавив, что и локализация препарата находится пока на раннем этапе. Намерения Gilead по выпуску Трувады на мощностях «Фармстандарта» еще не реализованы.

vademec