Минпромторг пояснил выбор медизделий для включения в правило «Третий лишний»

Министерство промышленности и торговли РФ намерено расширить правило «Третий лишний» на аппараты искусственной вентиляции легких, воздушные стерилизаторы, тонометры внутриглазного давления, концентраты для гемодиализа, термостаты суховоздушные, медицинские кровати и оториноскопы. На российском рынке присутствует не менее двух отечественных производителей каждого вида изделий, пояснили Vademecum выбор продукции в ведомстве.

Кроме того, на предприятиях, выпускающих эти медизделия, внедрена система менеджмента качества, а адвалорная доля отечественных материалов, используемых в производстве, составляет не менее 50%.

Инициатива появилась в конце июля. Минпромторг предложил расширить перечень медицинских изделий на шесть видов, на которые распространяется постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В список должны войти аппараты искусственной вентиляции легких, воздушные стерилизаторы, тонометры внутриглазного давления, концентраты для гемодиализа, термостаты суховоздушные, медицинские кровати и оториноскопы.

По данным ведомства, функциональные медицинские кровати в России выпускают как минимум четыре предприятия – АО «Досчатинский завод медицинского оборудования», ООО «Производственное предприятие «ОКА-Медик», ООО «Ставро-Мед», ЗАО «Электрон», – производственные мощности которых составляют 54 тысячи единиц в год. При этом потребность в функциональных кроватях с 2013 по 2017 год колеблется от 28 тысяч до 44 тысяч кроватей в год.

Аппараты искусственной вентиляции легких ‎выпускают ООО «Фирма Тритон-Электроникс» и ОАО «Уральский приборостроительный завод», мощность предприятий составляет до 2,5 тысячи единиц в год. Потребность в аппаратах составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи единиц оборудования.

Тонометры внутриглазного давления в России производят как минимум два завода – АО «Государственный Рязанский приборный завод» и АО «Елатомский приборный завод», общая мощность предприятий, как и потребность в медизделиях, составляет 12 тысяч единиц в год.

Воздушные стерилизаторы выпускают три предприятия – АО «ГРПЗ» филиал «Касимовский приборный завод», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» и ОАО «Витязь». Их мощность Минпромторг оценил в 20 тысяч единиц в год, а потребность рынка – от 19 тысяч до 21 тысячи единиц.

Термостаты, по данным ведомства, поставляют как минимум две компании – АО «ГРПЗ» филиал «Касимовский приборный завод» и ОАО «Смоленское СКТБ СПУ». Мощность предприятий составляет 3,1 тысячи единиц в год, а потребность оценивается гораздо выше – в 12 тысяч единиц.

Оториноскопы выпускают четыре отечественных производителя – НПО «Экомед», НПП «Медикон», НПК «Азимут», ПП «Медплант». Суммарная мощность компаний составляет 4 тысячи единиц в год, а потребность в них Минпромторг оценил в 1,4–1,6 тысячи штук.

Концентраты для гемодиализа производят также как минимум четыре предприятия – ООО «НПО «Нефрон», ООО «Завод Дизэт», ООО «НПФ «Технахим», ОАО «Востоувит». Мощность оценивается в 6,5 млн единиц в год, потребность в медизделиях – 2,3 млн единиц.

Предыдущее расширение списка на 12 позиций, анонсированное министерством в декабре 2017 года, по данным Vademecum, ожидает подписи премьер-министра Дмитрия Медведева.

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