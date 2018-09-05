«Валента Фарм» начала использовать технологии дополненной реальности

«Валента Фарм», российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством оригинальных лекарственных средств, стала первым предприятием в фармацевтической отрасли, начавшим использовать технологии дополненной реальности (AR, augmented reality) для реалистичной визуальной демонстрации механизмов действия инновационных препаратов. Разработанное специалистами Центра виртуальной реальности КРОК, мобильное AR-приложение открывает новые возможности для коммуникации, помогая быстро, легко и доступно визуализировать большие объемы сложной для восприятия и специализированной информации.

Интерактивный сценарий в основе AR-приложения позволяет наглядно показать механизм действия инновационных препаратов «Валента Фарм»: от момента попадания лекарственного средства в организм человека до его воздействия на пораженный участок. Помимо этого, разработанное КРОК AR-приложение используется для демонстрации высокотехнологичного процесса производства лекарственных препаратов, осуществляемого на мощностях нового научно-производственного комплекса компании «Валента Фарм» в строгом соответствии со стандартами GMP (Good Manufacturing Practice) .

Инновационный инструмент дополненной реальности открывает новые презентационные возможности для компании «Валента Фарм» и может применяться в решении широкого спектра задач, где необходима детальная визуализация сложных данных или процессов. Ожидается, что сотрудники фармацевтической компании будут использовать AR-приложение в рамках выставок, конференций, вебинаров и других активностей.

AR-приложение разработано для планшетов и смартфонов с поддержкой операционной системы iOS. Чтобы его активировать необходимо навести камеру мобильного устройства на специальную AR-метку, размещенную на любом печатном или цифровом носителе. После этого AR-приложение предложит пользователю на выбор: демонстрацию механизма действия лекарственного средства или визуализацию процесса высокотехнологического производства препаратов «Валента Фарм».

Сергей Быков, директор по информационным технологиям АО «Валента Фарм»:

«Являясь одним из лидеров рынка, мы постоянно инвестируем в свое развитие, в том числе в области цифровизации коммуникационных технологий. Компания фокусирует свою деятельность на разработке и производстве инновационных оригинальных лекарственных средств в соответствии с мировыми стандартами и требованиями ICH – GCP, GLP , GMP. Поэтому нам особенно важно показать, что препараты компании обладают уникальным механизмом действия и помогают улучшать качество жизни пациентов. Наша компания выбирает профессиональных и ответственных партнеров, таких как КРОК».

Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности компании КРОК:

«Начиная работу над проектом для «Валента Фарм», мы поняли, что инновационный характер компании наиболее полно поможет раскрыть технология дополненной реальности. На этапе консалтинга мы предложили новый и технологичный способ донесения информации о компании, выпускаемой продукции и процессе производства препаратов — формат AR-приложения. Такие инструменты помогают качественно изменить подходы к коммуникациям за счет более глубокого взаимодействия с контентом. Это позволяет выйти за рамки традиционных форматов и доступно показать, например, сложный механизм действия фармацевтических препаратов. Сотрудничество КРОК с компанией «Валента Фарм» позволило реализовать первый для российского фармацевтического рынка кейс по внедрению AR и показать, как новейшие цифровые технологии становятся востребованными и встраиваются коммуникационную активность высокотехнологичных компаний».

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и занимающаяся разработкой, производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов в таких терапевтических областях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. В своей деятельности «Валента Фарм» придерживается высочайших международных стандартов, реализуя данный подход при разработке инновационных лекарств в соответствии с требованиями ICH – GCP, GLP.

gmpnews