Официальное обращение руководства ГК «Фармконтракт»

Уважаемые коллеги, партнеры и заказчики, руководство ГК «Фармконтракт» в лице Роготовской Е.Л. информирует Вас о том, что после вступления в свои права нового руководства компании с 28.08.2018 действия экс-президента холдинга Быковского С.Н. являются собственной инициативой последнего и не отражают действительной позиции нового руководства Компании.

В связи с чем, в случае возникновения любых спорных ситуаций просьба обращаться к официальному руководству ГК «Фармконтракт» по телефону +74952520098 (центральный офис ГК «Фармконтракт», Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 2, этаж 3).

По материалам пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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