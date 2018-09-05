«Биохимик» готовит к выпуску три современные субстанции антибиотиков гликопептидного ряда

4 сентября в рамках проведения XXVIII заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ АО «Биохимик» посетил Статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Костенников, а также делегации министерств здравоохранения Армении, Казахстана, Республики Беларусь, Таджикистан, Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, и других представительных органов — членов стран СНГ.

Гостям мероприятия Председателем Совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петром Белым был представлен инновационный проект предприятия по производству антибиотиков новейших поколений: от штамма-продуцента до готовой лекарственной формы.

Члены делегации ознакомились с основными стадиями производства активных фармацевтических субстанций на примере антибиотика «Ванкомицин», производство которого начато в феврале 2018 года.

В ближайшее время коллективом ученых и технологов будут подготовлены к выпуску еще три современные субстанции антибиотиков гликопептидного ряда – «Телаванцин», «Оритованцин» и «Рамопланин».

АО «Биохимик» располагает собственным Научно-производственным центром, который занимается разработкой инновационных препаратов, созданием современнейших субстанций, технологической, экономической, юридической аналитикой, регистрацией интеллектуальной собственности и конечном итоге сдачей продуктов «под ключ».

В настоящий момент на базе АО «Биохимик» отрабатывается технология синтеза антибактериальных препаратов последних поколений: оксазолидинов, липопептидов, цефаллоспоринов 5-го поколения. Предприятие также специализируется и на выпуске других современных лекарственных средств. Перечень широк, спектр различных нозологий включает в том числе и лекарственные средства, требующие выделения в отдельное производство: бета-лактамные антибиотики, гормоны и цитостатики.

Представители делегации проявили повышенный интерес к процессу производства современных антибиотиков и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

В свою очередь, Петр Белый подчеркнул, что у предприятия значительный экспортный потенциал. Медикаменты АО «Биохимик» поставляются в страны СНГ. В июне 2018 года открыто торговое представительство во Вьетнаме. Развиваются рынки сбыта со странами Персидского залива и Латинской Америкой.

АО «Биохимик» постоянно смотрит в будущее и является надежным партнером государства в рамках реализации инновационных проектов, обеспечивающих выполнение стратегии Президента Российской Федерации В.В. Путина по импортозамещению и повышению экспортного потенциала России.

Пресс-служба АО «Биохимик»

Фотографии: «Известия Мордовии»

gmpnews