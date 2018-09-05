Минздрав призывает Gilead снизить цену на дорогостоящий препарат от гепатита

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств рекомендовала к включению в ЖНВЛП препарат от гепатитов В и С софосбувир, который производится Gilead Sciences.

Решение о включении лекарства в ЖНВЛП рассматривалось на первом в этом году заседании комиссии, которое традиционно транслировалось в интернете. Результаты голосования не были однозначными. Тем не менее, большинством голосов включение лекарства было рекомендовано.

Как отметила председатель комиссии, директор департамента лекобеспечения и регулирования обращения Медизделий Минздрава Елена Максимкина, заявленная цена не укладывается в возможности бюджета. В то же время, по ее словам, производитель не сделал корректный расчет влияния на бюджет. Она предложила ФАС и Минпрому вместе поработать с компанией в плане снижения цены на лекарство, возможно начать переговоры о выдаче лицензии на производство российским компаниям.

Компания подает заявку о включении препарата в ЖНВЛП не в первый раз, в прошлом году он не прошел именно из-за его высокой стоимости.

По данным российского подразделения международной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), средневзвешенная стоимость софосбувира в 2017 г. составляла 235,3 тыс. руб. за упаковку, стоимость курса 12 недель – 705,9 тыс. руб. В комбинации с даклатасвиром в 2017 г. курс лечения стоил более одного миллиона рублей.

Gilead предлагала к включению также другой свой препарат эмтрицитабин+тенофовир, но по фармакоэкономическому анализ лекарство получило только два балла, а необходимый минимум – четыре. Аналогичная ситуация была и прошлом году. Поэтому комиссия проголосовала против включения лекарства в ЖНВЛП, несмотря на то, что Gilead намерен локализовать производство в России, что обычно дает дополнительные баллы.

Елена Калиновская

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