Суд признал законными штрафы на участников картеля на сумму более 1 млн руб.

Арбитражный суд Оренбургской области оставил в силе решение регионального УФАС в отношении восьми организаций, специализирующихся на поставках ЛС, медицинских изделий и расходных материалов в ЛПУ.

Весной прошлого года УФАС по Оренбургской области признало в действиях фирм «Белый ветер», «Медкомплект», «Орен-Мед», «Орен-Мед ЛТД», «Орен Трейд», «Разгуляй», «Альянс Плюс» и «Аквилон» нарушение Закона о защите конкуренции, выразившееся в заключении антиконкурентного соглашения. Факт сговора был доказан более чем в 30 торгах: фирмы действовали слаженно, как под копирку, к тому же пользовались одними учетными записями. К тому же среди учредителей нескольких организаций фигурируют одни и те же физические лица.

Участникам картеля выдали предписания. Каждое юрлицо оштрафовали в размере 100 тыс. руб. штрафа, а должностных лиц — по 31 тыс. (в общей сложности свыше 1 млн руб.)

Однако некоторые фирмы не согласились с выводами УФАС и обратились в Арбитражный суд Оренбургской области. На днях судебная инстанция подтвердила законность актов территориального органа, оставив в силе решение, предписания и постановления о наложении штрафов. У истцов есть возможность обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции.

Интересно, что пять фирм из числа участников картеля сейчас находятся в стадии ликвидации (данные rusprofile.ru).

Екатерина Погонцева

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