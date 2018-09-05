Во II квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Bayer снизился на 2%

Во II квартале текущего года объем продаж рецептурных препаратов немецкой компании Bayer («Байер») сократился на 2% и составил 4,2 млрд евро (4,5 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий квартальный объем продаж вырос на 8%, составив 9,5 млрд евро (11 млрд долл.).

Квартальная прибыль упала на 34,7% – до 799 млн евро (925 млн долл.).

Продажи препарата Xarelto за отчетный период увеличились на 6,8% – до 891 млн евро (1 млрд долл.) на фоне роста спроса в Европе, Японии и Китае.

Квартальный объем продаж препарата Eylea вырос на 17,9% и составил 540 млн евро (625 млн долл.), чему способствовало увеличение показателей в Европе, Японии и Канаде.

Объем продаж препарата Betaferon/Betaseron составил 142 млн евро (164 млн долл.), что на 23% ниже показателя за аналогичный период 2017 г. из-за конкуренции в США.

Показатель продаж по препарату Adempas вырос на 18,7% – до 89 млн евро (103 млн долл.) благодаря положительной динамике в США и Европе.

Между тем, квартальный объем продаж препарата Xofigo сократился на 15,2% – до 89 млн евро на фоне более низких, чем ожидалось показателей в США, Японии и других странах.

Квартальный объем продаж безрецептурного бизнеса Bayer сократился на 8,4% и составил 1,4 млрд евро (1,6 млрд долл.).

По прогнозу Bayer, в 2018 г. общий объем продаж составит более 39 млрд евро (45,2 млрд долл.).

Илья Дугин

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